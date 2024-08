Sežanski Tabor vsaj začasno na vrh 2. SNL

Ljubljana, 31. avgusta - Nogometaši sežanskega Tabora so vsaj začasno novi vodilni v 2. slovenski ligi. Kraševci so v 4. krogu doma premagali Ilirijo s 5:2, Dino Stančič je dosegel dva gola, in so pri devetih točkah. Toliko jih imajo tudi Bilje, ki so z 2:0 ugnale Aluminij. Oba vodilna kluba lahko v nedeljo spet prehiti Gorica, ki bo gostovala pri Dravi.