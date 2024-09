V Črnomlju bodo novo šolsko leto začeli v novi šoli

Črnomelj, 1. septembra - V Črnomlju so tik pred novim šolskim letom zaključili gradnjo nove Osnovne šole Loka. Sredstva za projekt, vreden 14 milijonov evrov, je državni zbor zagotovil novembra 2021, sama gradnja pa je stekla konec leta 2022. Gre za eno izmed največjih in najzahtevnejših investicij v šolstvo v zadnjih letih, so sporočili iz Občine Črnomelj.