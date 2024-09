Ribniške ulice danes v znamenju tradicionalnega sejma suhe robe

Ribnica, 1. septembra - V središču Ribnice bo danes potekal tradicionalni, 47. Ribniški sejem, namenjen prikazu in prodaji suhe robe in lončarstva ter izdelkov drugih obrti. Celodnevno dogajanje, ki ga v povprečju obišče 30.000 ljudi, bo poleg s samimi prikazi izdelave suhe robe postreglo tudi z zabavo, bogato kulinariko in delavnicami.