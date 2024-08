V Stari elektrarni obeležili 20-letnico tudi s podelitvijo zlatih strel

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 31. avgusta - V Stari mestni elektrarni so praznovali zaključek 27. mednarodnega festivala Mladi levi in 20. obletnico vzpostavitve Stare elektrarne, prostora sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Ob tem je Zavod Bunker prvič podelil nagrade zlata strela, s katerimi izpostavlja presežke, dosežke in zasluge v pretekli sezoni Stare elektrarne.