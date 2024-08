Po Alcarazu izpadel še Đoković

New York, 31. avgusta - Odprto teniško prvenstvo ZDA je postreglo z novim presenečenjem. Po Špancu Carlosu Alcarazu je izpadel še Novak Đoković. Branilec naslova je v 3. krogu izgubil z Avstralcem Alexeijem Popyrinom s 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. Nazadnje je zdaj 37-letni Srb v New Yorku tako zgodaj izpadel leta 2006, ko je na US Opnu nastopil drugič v karieri.