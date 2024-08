Newyorški borzni indeksi avgust sklenili z rastjo, Nasdaqu na tedenski ravni zmanjkalo sape

New York, 31. avgusta - Osrednji newyorški borzni indeksi so mesec avgust sklenili z rastjo, teden pa mešano z rastjo indeksov Dow Jones in S&P 500. Nasdaq je nazadoval ne glede na rekordni dobiček proizvajalca čipov Nvidie, kar je skozi teden najbolj odmevalo skupaj z novim ugodnim poročilom o inflaciji.