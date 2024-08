Olimpijski finalistki zanesljivo čez tretjo oviro

New York, 30. avgusta - Peti dan odprtega prvenstva ZDA so tretji krog prva odprla dekleta. Svoji tretji oviri sta uspešno preskočili olimpijski finalistki Kitajka Zheng Qinwen, ki je gladko premagala Nemko Jule Niemeier, in Hrvatica Donna Vekić, ki je imela več dela. Zmagala je v dveh nizih, a sta bila oba izenačena.