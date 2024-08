Delo o gospodarskih gibanjih (31. 8.)

Ljubljana, 30. avgusta - Nejc Gole v komentarju Evropska industrija na prelomnici piše o tem, da so statistiki avgusta izmerili najnižjo inflacijo po marcu leta 2021, rast cen življenjskih potrebščin se je na letni ravni znižala na 0,9 odstotka, na mesečni pa so izmerili 0,2 odstotno deflacijo. Avtor meni, da je to za podjetja dobro, saj kaže na znižanje cen energentov.