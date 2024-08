Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 8.)

Ljubljana, 30. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so slovenski vojaški inštruktorji doslej v okviru evropske misije izurili okoli 800 ukrajinskih vojakov in jih usposobili za vojaške inženirje, bolničarje in ostrostrelce. Poročale so tudi o tem, da si slovenska in turška zunanja ministra prizadevata za končanje vojne v Gazi.