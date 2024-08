Šeško in Kampl dobila novega soigralca iz Nizozemske

Leipzig, 30. avgusta - Nemški nogometni klub RB Leipzig, kjer igrata slovenski reprezentant Benjamin Šeško in Kevin Kampl, se je zadnji dan prestopnega roka okrepil z nizozemskim nogometnim reprezentantom Lutsharelom Geertruido. Sedaj že nekdanji kapetan Feyenoorda iz Rotterdama prihaja za med 20 in 25 milijonov evrov in je podpisal pogodbo do konca junija 2029.