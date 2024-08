Triglav do druge zmage v sezoni

Ljubljana, 30. avgusta - Nogometaši kranjskega Triglava bodo imeli očitno letos boljšo sezono kot lani. V četrtem krogu 2. SNL so namreč zabeležili drugo zmago, z 2:0 so na edini petkovi tekmi z 2:0 ugnali Brinje Grosuplje in se s sedmo točko na prvem mestu izenačili z Gorico, z njo imajo ob tekmi več zaenkrat tudi povsem enako gol razliko.