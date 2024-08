Večer o nogometu (31. 8.)

Maribor, 30. avgusta - Miha Dajčman v komentarju Padle ambicije piše o nogometaših Maribora, ki so doživeli pet porazov na osmih evropskih tekmah. Avtor meni, da se kljub neuspešni epizodi Mariborčanov uspešno slovensko nogometno poletje, ki ga je tlakovala reprezentanca, podaljšuje do zime, Olimpiji in Celju je uspelo v konferenčno ligo, Mariboru pač ne.