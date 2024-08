Borrell: EU ukrajinskih vojakov ne bo urila v Ukrajini

Bruselj, 30. avgusta - Evropska unija misije urjenja ukrajinskih vojakov ne bo izvajala na ozemlju Ukrajine, so se na današnjem neformalnem zasedanju v Bruslju dogovorili obrambni ministri članic unije. So se pa po navedbah visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella strinjali o tem, da bodo do konca leta izurili dodatnih 15.000 ukrajinskih vojakov.