Mel Brooks bo posodil glas v animiranem filmu The Land of Sometimes

Los Angeles, 2. septembra - Ameriški igralec in komik Mel Brooks, ki mu je Ameriška filmska akademija lani podelila častnega oskarja za življenjsko delo, se bo pri 98 letih pridružil igralcem, ki bodo posodili glasove likom v animiranem filmu The Land of Sometimes. Režijo projekta bo prevzel Leon Joosen, piše ameriška filmska revija Variety.