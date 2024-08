Rdeča pesa obarvala reko

Kamnik, 30. avgusta - Danes zjutraj so ob Kovinarski cesti v Kamniku opazili nenavaden pojav. Reka Kamniška Bistrica je bila namreč obarvana rdeče. Kamniški gasilci so na kraju ugotovili, da iz bližnjega obrata prehrambne industrije spirajo v reko sok rdeče pese. Nevarnosti za zdravje in okolje niso zaznali, navaja dnevni bilten Centra za obveščanje RS.