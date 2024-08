Evropske borze previdno; cenejša nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 30. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi danes niso imeli enotne smeri. Vlagatelji so zadržani po najnovejših podatkih o inflaciji v območju z evrom in ZDA, ki so sledili pričakovanjem analitikov. Na trgih se tako krepi pričakovanje, da bo septembra tako v evrskem območju kot ZDA prišlo do znižanja obrestnih mer. Nafta in evra sta se pocenila.