Arnel Jakupović iz Maribora v nogometni klub Osijek

Maribor, 30. avgusta - Arnel Jakupović, 26-letni napadalec, zapušča Ljudski vrt in se iz Maribora seli v hrvaški nogometni klub Osijek, so objavili na spletni strani prvoligaša iz štajerske prestolnice. Zapisali so, da gre za donosno pogodbo, vendar niso navedli višine zneska. Jakupović je zadnjo tekmo v vijoličastem dresu odigral sinoči.