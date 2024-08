V nesreči na območju Kaninskega pogorja poškodovana 60-letna Italijanka

Bovec, 30. avgusta - Na območju Kaninskega pogorja na Bovškem se je zgodaj popoldne poškodovala 60-letna italijanska državljanka. Ko se je spuščala po vrveh s Prestreljenika, se je izpulil zgornji klin. 60-letnica je padla in zanihala na vrvi ter pri tem udarila ob skale. Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, ima poškodbe noge, hrbta in vratu.