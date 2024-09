Predsednica DZ ob uvodu novega šolskega leta izpostavila pomen znanja

Ljubljana, 2. septembra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v poslanici pred začetkom šolskega leta poudarila, da je znanje edino bogastvo, ki ga kasneje v življenju nihče ne more odvzeti. Hkrati je to bogastvo, ki ga lahko brez slabe vesti in negativnih posledic za planet ter soljudi kopičijo v neomejenih količinah. Otrokom je zaželela srečo v novem šolskem letu.