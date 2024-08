V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih

Kijev/Moskva, 30. avgusta - V današnjih ruskih zračnih napadih sta bili v mestu Sumi na severovzhodu Ukrajine ubiti dve osebi, osem pa ranjenih, so sporočile ukrajinske regionalne oblasti. Iz Harkova medtem poročajo o štirih smrtnih žrtvah in 28 ranjenih. Tarča napadov so bile tudi nekatere druge ukrajinske regije.