Ministrstvo za finance in združenja občin v usklajevanje višine povprečnine

Ljubljana, 31. avgusta - Finančno ministrstvo in reprezentativna združenja občin so začeli postopek za določitev višine povprečnine za leti 2025 in 2026. Združenja so svoj predlog uskladila v petek, ko naj bi ga posredovali tudi ministrstvu. O številkah v javnosti še niso želeli govoriti, poudarjajo pa, da občine vsekakor potrebujejo višjo povprečnino.