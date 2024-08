Znani tekmeci Celja in Olimpije v konferenčni ligi

Nyon, 30. avgusta - Slovenska nogometna kluba Celje in Olimpija sta na današnjem žrebu v Nyonu v Švici spoznala tekmece v glavnem delu konferenčne lige za sezono 2024/25. Celjani se bodo med drugimi pomerili proti Betisu iz Seville in turškemu Istanbul Basaksehirju, Ljubljančani pa proti avstrijskemu LASK Linzu in nemškemu Heidenheimu.