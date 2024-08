Gospodarska rast Indije upočasnila na 6,7 odstotka

Mumbai, 30. avgusta - Indija je v četrtletju med aprilom in koncem junija zabeležila 6,7-odstotno medletno rast BDP. To je 0,4 odstotne točke manj od napovedi in 1,1 odstotne točke manj od rezultata iz predhodnega trimesečja. Upočasnjena rast gospodarske aktivnosti v petem največjem gospodarstvu na svetu je slaba novica za premierja Narendro Modija.