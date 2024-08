Nad požar na pobočju Porezna s tremi air tractorji

Tolmin, 30. avgusta - Na Tolminskem, na pobočju Porezna je danes zagorelo. Kot je za STA potrdil direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, gre za težko dostopen teren, zato so v akcijo že poslali tri letala za gašenje air tractor. Po trenutnih informacijah gori približno pol hektara terena, ocenjujejo pa, da nevarnosti za širjenje do objektov ni.