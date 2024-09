V Ljubljani začetek zbiranja podpisov za občinski referendum

Ljubljana, 2. septembra - V Mestni občini Ljubljana (Mol) so začeli z zbiranjem podpisov za razpis naknadnega občinskega referenduma o noveli odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zbiranje overjenih podpisov bo potekalo od danes do 6. oktobra, za razpis referenduma pa potrebujejo podpise petih odstotkov vseh volilnih upravičencev v občini.