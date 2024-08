Koncilja odslej za Krko, V Novem mestu sprememba tudi na trenerskem mestu

Novo mesto, 30. avgusta - Danijel Koncilja, nekdanji slovenski odbojkarski reprezentant in bloker prvaka ACH Volleyja, se po izteku trimesečne kazni zaradi uživanja marihuane vrača na igrišča. In to v dresu novega kluba, vrnil se je namreč v novomeško Krko, kjer je pred leti že igral, poroča spletna stran novomeškega kluba.