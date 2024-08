Italija za komisarja predlaga ministra za evropske zadeve Fitta

Rim/Sofija, 30. avgusta - Italija za svojega kandidata za komisarja predlaga sedanjega ministra za evropske zadeve Raffaeleja Fitta, je danes odločila vlada v Rimu. Danes se sicer izteče rok, do katerega naj bi članice EU predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen poslale imena komisarskih kandidatov. To so sedaj storile vse države članice z izjemo Belgije.