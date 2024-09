Od danes v Ljubljani enotedenska zapora dela Železne ceste

Ljubljana, 2. septembra - Od danes do predvidoma sobote bo v Ljubljani za ves promet zaprta Železna cesta na delu med Štihovo ulico in Linhartovo cesto. Promet na Linhartovi cesti, ki je v sklepni fazi celovite prenove, bodo v tem času delno sprostili, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.