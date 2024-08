Na mariborski občini razočarani zaradi napovedi stečaja MLM, a so tak scenarij pričakovali

Maribor, 30. avgusta - Na mariborski mestni občini so izrazili razočaranje in žalost nad odločitvijo, da bo v Mariborski livarni Maribor (MLM) sprožen stečajni postopek, hkrati pa so takšno odločitev tudi pričakovali, saj so vsi kazalniki šli v to smer, je po četrtkovi najavi vložitve predloga za stečaj s strani uprave danes sporočil župan Saša Arsenovič.