Na ljubljanski obvoznici opit trčil v voznika tovornjaka in pobegnil

Ljubljana, 30. avgusta - Na ljubljanski obvoznici se je v četrtek okoli 22. ure zgodila prometna nesreča. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je voznik tovornega vozila zaradi okvare ustavil na odstavnem pasu, nato pa iz vozila izstopil. Mimo je pripeljal voznik osebnega vozila in trčil vanj, nato pa pobegnil. Policisti so ga izsledili in ugotovili, da je opit.