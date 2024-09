Spet v šolo: Policisti opozarjajo na varnost v prometu in pomen prometne vzgoje

Ljubljana, 1. septembra - Policisti pred začetkom novega leta otroke in starše opozarjajo na varno sodelovanje v prometu. Otroci so namreč tam še posebej ranljivi, saj težko predvidijo nevarne situacije. Staršem zato svetujejo, da v dneh pred začetkom šole in tudi v prvih šolskih dneh čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji.