V Šalovcih začetek praznovanja Evropskih dnevov judovske kulture

Šalovci/Maribor/Murska Sobota, 31. avgusta - Ob tlakovcih spomina pred občinsko zgradbo v Šalovcih se bo danes ob 14. uri začela prireditev ob dnevu judovske kulture, ki ga pripravljajo ob začetku praznovanja Evropskih dnevov judovske kulture (EDJK). Ti so letos posvečeni temi družine ter bodo po Evropi in po več slovenskih krajih potekali od prve septembrske nedelje pa vse do novembra.