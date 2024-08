Slovenske odbojkarice so si priigrale premierni nastop na SP

Ljubljana, 30. avgusta - Slovenske ženska odbojkarska reprezentanca bo prvič v zgodovini nastopila na svetovnem prvenstvu. Z zmagama nad Izraelom in Estonijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 in se na svetovni lestvici povzpele za dve mesti. Zdajšnje 26. mesto pa jim prinaša tudi zgodovinski prvi nastop na SP, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.