Objavljeno naročilo za nadgradnjo infrastrukture na železniški progi Brezovica-Vnanje Gorice

Ljubljana, 30. avgusta - Direkcija za infrastrukturo je na portalu javnih naročil objavila naročilo za nadgradnjo železniških postaj Brezovica in Preserje ter gradnjo železniškega postajališča in podvoza Vnanje Gorice s povezovalnimi cestami. Dela so sofinancirana z evropskimi sredstvi instrumenta za povezovanje Evrope, rok za oddajo ponudb pa je 4. oktober.