NIJZ: V Sloveniji lani umrljivost štiri odstotke manjša kot v letu 2022

Ljubljana, 30. avgusta - V letu 2023 je umrlo 21.540 prebivalcev Slovenije, od tega 10.595 žensk in 10.945 moških. V primerjavi z letom 2022 so lani zabeležili 952 smrti manj, kar predstavlja štiriodstotni padec umrljivosti. Večina, 86 odstotkov prebivalstva, je umrla v starosti 65 let in več, so objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).