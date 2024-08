SDS in NSi pripravili čistopis zahteve za odreditev parlamentarne preiskave o slovenski energetiki

Ljubljana, 30. avgusta - Predlagatelji parlamentarne preiskave o slovenski energetiki, SDS in NSi, so po pozivu predsednice DZ, ki je sledil mnenju zakonodajno-pravne službe, pripravili čistopis zahteve za odreditev. Po pridobitvi mnenja zakonodajno-pravne službe bo jasno, ali so zdaj izpolnjeni pogoji za sklic seje DZ, je napovedala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.