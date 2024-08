Dars: Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna

Ljubljana, 30. avgusta - V družbi Dars so v letošnjem poletju zabeležili že pet naletov na pešce na avtocesti, zato znova opozarjajo, da se na avtocesti ne smemo zadrževati izven vozila na vozišču, saj je to smrtno nevarno. Tudi hoja po avtocesti oziroma njeno prečkanje je prepovedano in izredno nevarno, so sporočili z Darsa.