Evrovizijo bo prihodnje leto gostil Basel

Basel, 30. avgusta - Tekmovanje za pesem Evrovizije bo prihodnje leto v Baslu, so sporočili iz Evropske radiodifuzne zveze (EBU). Basel je z Ženevo veljal za najverjetnejšo izbiro, potem ko se Zürich in Bern nista odločila za kandidaturo. 69. tekmovanje z dvema predizboroma 13. in 15. maja ter finalnim večerom, v soboto, 17. maja, bodo gostili v areni St. Jakobshalle.