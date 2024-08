Z motornim kolesom za skoraj 70 kilometrov na uro prehitro

Kranj, 30. avgusta - Policisti so danes okoli 7.40 obravnavali 60-letnega voznika motornega kolesa, ki je po cesti izven naselja od Kranja proti Medvodam, kjer je omejitev 90 kilometrov na uro, vozil 159 kilometrov na uro. Prav tako je vozil neregistrirano motorno kolo. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali vožnjo in ga oglobili, so sporočili s policije.