Ustvarjalno mesto Gotropolis v Novi Gorici letos na temo levitve

Nova Gorica, 30. avgusta - Nova Gorica se bo zvečer spremenila v ustvarjalno mesto Gotropolis. Mednarodni festival, ki preizkuša meje gledališkega in ga prepleta z drugimi umetniškimi zvrstmi, bo vse do 1. septembra potekal na različnih novogoriških prizoriščih in ponudil različne dogodke za široko paleto občinstva vseh generacij.