Na Primorskem bo od sobote razglašena velika požarna ogroženost

Ljubljana, 30. avgusta - Uprava RS za zaščito in reševanje je od sobote razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na Primorskem. V naravnem okolju bo prepovedano izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Požarna ogroženost naravnega okolja se bo v prihodnjem tednu predvidoma povečevala tudi v večjem delu preostale države, so sporočili z uprave.

Veliko požarno ogroženost naravnega okolja je uprava razglasila na območju občin Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti na območju navedenih občin bo v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Predvidoma se bo požarna ogroženost naravnega okolja v prihodnjem tednu večinoma povečevala tudi v večjem delu preostalih območij države, so še opozorili.