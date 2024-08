Ljubljanska borza: Dopoldne v ospredju NLB

Ljubljana, 30. avgusta - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je do 11.30 znižal za 0,29 odstotka. Navzdol so ga potisnile predvsem najbolj prometne delnice NLB, ki so se pocenile za 0,80 odstotka. Dopoldne se cenijo še delnice Zavarovalnice Triglav in Save Re, medtem ko so ostali blue chipi na izhodiščni ravni.