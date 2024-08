V Mariboru po lanskem rekordnem obisku zaradi Ofema letos spet zmerna rast nočitev

Maribor, 31. avgusta - Potem ko so mariborski turistični delavci lansko poletje beležili rekorden obisk in nočitev, predvsem po zaslugi športnega festivala mladih Ofem, so se letos vrnili v ustaljene tirnice zmerne rasti števila gostov. Kot so za STA povedali na tamkajšnjem zavodu za turizem, v poletnih mesecih beležijo šestodstotno rast prihodov in nočitev.