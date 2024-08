Umrl maorski kralj Tuheitia

Wellington, 30. avgusta - Novozelandsko domorodno ljudstvo Maori žaluje za svojim kraljem Tuheitio, ki je umrl danes star 69 let. Tuheitia, ki je pred kratkim prestal operacijo srca, je umrl mirno v krogu družine, so sporočili iz njegovega urada. Maorskemu kralju sta se poklonila tudi novozelandski premier Christopher Luxon in britanski monarh Karel III.