Pogrešanega 45-letnika s Cerkljanskega našli mrtvega v Soči

Cerkno, 30. avgusta - Policija preklicuje iskanje pogrešanega 45-letnika iz naselja Poče v občini Cerkno. Pogrešanega so potapljači v četrtek našli mrtvega v globini štirih metrov v strugi reke Soče pri Solkanu. Po doslej znanih podatkih na truplu niso ugotovili znakov nasilja, odredili so tudi sanitarno obdukcijo, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.