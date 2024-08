V Turčiji aretirali več kot sto domnevnih članov Islamske države

Ankara, 30. avgusta - Turška policija je ta teden aretirala več kot sto ljudi, osumljenih pripadnosti skrajni skupini Islamska država (IS), je danes sporočil notranji minister Ali Yerlikaya. Do zadnjih v nizu množičnih aretacij, ki so usmerjene proti tej teroristični organizaciji, je prišlo po vsej državi, tudi v večjih turških mestih.