Papež se odpravlja na turnejo po Aziji

Vatikan, 1. septembra - Papež Frančišek se v ponedeljek odpravlja na 12-dnevno turnejo po Aziji, v okviru katere bo obiskal Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur. Z 32.000 prepotovanimi kilometri bo to najdaljše potovanje 87-letnika v vlogi poglavarja katoliške cerkve in precejšen izziv za njegovo dokaj krhko zdravje.