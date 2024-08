V Črni gori omejili cene več kot tisoč izdelkov

Podgorica, 30. avgusta - Črnogorska vlada je omejila trgovske marže za več kot tisoč živilskih izdelkov in izdelkov za osebno higieno iz 66 skupin. Nove cene bodo veljale do konca januarja, je odločila vlada v Podgorici, ki je podoben ukrep sprejela že marca. Ukrep ne velja za majhne trgovine in manjše trgovske verige.