Na beneškem filmskem festivalu tudi zgodbi Marie Callas in Leni Riefenstahl

Benetke, 30. avgusta - Na 81. mednarodnem filmskem festivalu, ki se je sredo pričel v Benetkah, so v četrtek prikazali film Maria o zadnjih let življenja operne pevke Marie Callas, v katerem je v glavni vlogi zaigrala Angelina Jolie. Prikazali so tudi dokumentarni film o Leni Riefenstahl v režiji Andresa Veiela, ki pokaže, kako je režiserka olepšala svojo zgodbo.