Mineva 80 let od zahtevnega prenosa ranjencev na Notranjsko v drugi svetovni vojni

Idrija/Postojna, 31. avgusta - Mineva 80 let od prenosa ranjencev s Primorske in Gorenjske na Notranjsko med 2. svetovno vojno. V spomin na največjo humanitarno akcijo na naših tleh med vojno bo danes tradicionalni pohod in s slovesnostjo na Vojskem, srečali se bodo ranjenci in osebje partizanskih bolnic Franja in Pavla. V nedeljo bo slovesnost še na Mačkovcu pri Postojni.